CleanCore Solutions, Inc. a annoncé qu'elle avait reçu deux nouvelles certifications Green Seal®. Green Seal est une organisation mondiale à but non lucratif dont la mission est d'utiliser des programmes scientifiques pour permettre aux consommateurs, aux acheteurs et aux entreprises de créer un monde plus durable, et qui propose des certifications de produits, de services et d'entreprises conformes à ses normes. Les deux nouvelles certifications Green Seal, GS-51 et GS-53, valident l'engagement de CleanCore en faveur du développement durable et de la protection de la santé humaine et de l'environnement, et font suite à la certification GS-37 obtenue précédemment.

En obtenant ces certifications, CleanCore a démontré son adhésion aux normes les plus élevées en matière de responsabilité environnementale, garantissant la santé et le bien-être de ses clients et utilisateurs finaux.