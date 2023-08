CleanSpark, Inc. est une société de minage de bitcoins. Par l'intermédiaire de ses filiales détenues à 100 %, ATL Data Centers LLC (ATL) et CleanBlok, Inc. (CleanBlok), elle minage des bitcoins. Par l'intermédiaire de ses filiales CSRE Properties Norcross, LLC, CSRE Property Management Company, LLC et CSRE Properties, LLC, elle détient des biens immobiliers pour ATL Data Centers LLC et CleanBlok Inc. La société détient également une participation dans Mawson Infrastructure Group Inc, qui s'occupe de fournir une installation de minage de bitcoins à Sandersville, en Géorgie, qui comprend près de 6 500 mineurs, soit environ 560 petahashes par seconde (PH/s).