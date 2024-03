CleanSpark, Inc. est une société d'exploitation minière de bitcoins. La société possède et exploite indépendamment environ cinq centres de données en Géorgie pour une capacité totale développée de 230 mégawatts (MW). La société développe actuellement 150 MW supplémentaires dans son centre de données de Sandersville, en Géorgie. Elle n'héberge pas de mineurs pour d'autres sociétés et a un partenaire à Massena, dans l'État de New York, qui héberge environ 50 MW pour elle. Elle exploite environ 88 954 machines d'extraction de bitcoins, avec une capacité de hachage d'environ 9,6 hachages Exa par seconde (EH/s) et un rendement de 28,4 joules par téra-hachage (J/TH) pour l'ensemble de la flotte. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales ATL Data Centers LLC, CleanBlok, Inc, CleanSpark DW, LLC et CleanSpark GLP, LLC, extrait des bitcoins. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, CSRE Properties Norcross, LLC, CSRE Property Management Company, LLC, CSRE Properties, LLC, CSRE Properties Washington, LLC, CSRE Properties Dalton, LLC, et CleanSpark HQ, LLC, gère des biens immobiliers.

