Cryptoverse : Les mineurs de bitcoins échappent au piège de l'ours

Les entreprises gourmandes en énergie qui mettent en circulation de nouveaux bitcoins ont bénéficié d'une bouée de sauvetage grâce à la remontée de la cryptomonnaie au-dessus de 30 000 dollars cette année, ce qui, combiné à la baisse des prix de l'électricité, a stimulé leur rentabilité.

La moyenne des revenus miniers sur 30 jours est passée à 27,34 millions de dollars par jour, soit le niveau le plus élevé depuis juin dernier, selon les données de Blockchain.com.

C'est un soulagement pour les mineurs qui ont eu du mal à rembourser des dettes importantes alors que leurs revenus se situaient entre 15 et 21 millions de dollars pendant la majeure partie du second semestre 2022. Ils sont cependant encore loin du pic de 61,2 millions de dollars atteint en novembre 2021.

"De nombreux mineurs publics étaient au bord de la faillite à la fin de l'année dernière. Au cours actuel du bitcoin, les flux de trésorerie de ces entreprises se sont considérablement améliorés et la plupart d'entre elles ne devraient pas avoir de problème pour payer leurs obligations", a déclaré Jaran Mellerud, analyste à la société de services de minage de bitcoins Luxor.

Les ratios dettes/capitaux propres des mineurs semblent désormais beaucoup plus sains, a déclaré M. Mellerud, ajoutant que de nombreuses entreprises avaient restructuré et remboursé leurs dettes au cours des derniers mois.

Le ratio d'endettement de Marathon Digital Holdings est par exemple tombé de 2 à 0,5 depuis le début de l'année, tandis que celui de Greenidge Generation Holdings est passé de 11,7 à 5,8, selon les données de Luxor.

Le dégel du printemps a vu les investisseurs revenir en masse vers les sociétés de minage de crypto-monnaies cotées en bourse ; Parmi les plus grands acteurs, Marathon et Riot Platforms ont vu le prix de leur action plus que tripler cette année, tandis que le Valkyrie Bitcoin Miners ETF est en hausse de 162% et que Greenidge a gagné 137%. Mais elles ont toutes perdu de l'argent depuis le début de l'année 2022.

Le minage de bitcoins est le processus par lequel un réseau d'ordinateurs valide un bloc de transactions sur la blockchain. Les mineurs sont récompensés par des bitcoins lorsqu'ils complètent un bloc, et rivalisent avec d'autres mineurs en résolvant des puzzles mathématiques complexes à l'aide de systèmes informatiques gourmands en énergie, ce qui signifie que l'électricité représente une part importante de leurs coûts d'exploitation.

La baisse des prix de l'électricité, en particulier aux États-Unis, a atténué la pression sur les marges des entreprises, selon les analystes de BTIG, qui indiquent que le coût de l'électricité pour produire un bitcoin a chuté d'environ 40 % par rapport à la fin de l'année dernière.

Cela signifie que malgré la puissance de calcul disponible sur le réseau et la difficulté de minage qui augmentent régulièrement pour atteindre de nouveaux records - ce qui signifie qu'il faut plus d'énergie pour miner un bloc - le coût moyen par transaction sur 30 jours pour les mineurs est tombé à son niveau le plus bas depuis septembre, selon les données de Blockchain.com.

SORTIS DE L'AUBERGE ?

Les mineurs ne peuvent toutefois pas s'endormir sur leurs lauriers, étant donné que leur fortune est liée à la trajectoire capricieuse du prix du bitcoin.

"Si nous voyons le bitcoin plafonner et se consolider, la hausse des mineurs pourrait faire de même, nous nous attendons à voir plus de volatilité à l'approche de l'été", a déclaré Kevin Kelly, responsable de la recherche chez Delphi Digital, même s'il voit un environnement favorable pour la crypto persister jusqu'en 2023, par rapport à l'année dernière.

Malgré l'amélioration de leurs bilans, de nombreux mineurs ont encore beaucoup de dettes à rembourser et sont toujours en difficulté, a déclaré M. Mellerud de Luxor.

" La hausse du cours du bitcoin a permis à ces entreprises de gagner du temps, mais il serait préjudiciable pour elles qu'il retombe à 20 000 dollars ", a-t-il déclaré.

La plupart des entreprises se concentrent sur la réduction de la dette plutôt que sur les dépenses en nouveaux équipements, a déclaré BTIG, même si le coût estimé des nouvelles plates-formes minières a baissé d'environ 69% depuis la fin de 2021.

Il y a toutefois quelques exceptions, CleanSpark profitant de la baisse des prix pour acheter 45 000 nouveaux appareils d'exploitation minière, ce qui doublerait presque sa puissance de calcul.

Une hausse rapide des prix de l'énergie ou une chute brutale du bitcoin pourrait entraîner une nouvelle vague de froid. Pour l'instant, le soleil brille.

"Je ne pense pas que nous soyons complètement sortis d'affaire, mais je pense que le pire est derrière nous", a déclaré Marcus Sotiriou, analyste chez le courtier en actifs numériques GlobalBlock.