African Pioneer PLC - Société d'exploration et de développement axée sur la Namibie - Au cours des six mois précédant le 30 juin, la perte avant impôts a été ramenée à 301 380 GBP, contre 330 906 GBP l'année précédente. Aucun revenu n'a été enregistré au cours des deux semestres. En ce qui concerne l'avenir, African Pioneer déclare : "Les grandes sociétés minières sont à la recherche de nouveaux projets à acquérir et tous nos projets présentent des caractéristiques fondamentales susceptibles d'attirer l'attention de grandes sociétés, comme le montre le fait que, comme indiqué ci-dessous dans les événements postérieurs à la période, nous sommes en négociation avec First Quantum en ce qui concerne l'exercice de leurs options sur certains des projets zambiens. Nous pensons qu'il est fort possible que les pressions inflationnistes actuelles et les taux d'intérêt plus élevés ralentissent les marchés boursiers, mais ces conditions seront bénéfiques pour les petits producteurs de métaux qui ont historiquement surperformé dans ces conditions économiques".

Black Sea Property PLC - promoteur immobilier en Bulgarie - Au cours des six mois précédant le 30 juin, la perte avant impôts a été ramenée à 74 412 euros, contre 553 150 euros l'année précédente. Les recettes ont augmenté de 73 %, passant de 152 646 euros à 264 835 euros. Les frais d'exploitation des biens immobiliers augmentent toutefois de 132 856 euros à 283 729 euros. L'acquisition de 98,27 % du Grand Hotel Varna AD pour un montant de 28 millions d'euros devrait être finalisée d'ici le 30 octobre.

CleanTech Lithium PLC - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur le Chili - Au cours du premier semestre 2023, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 3,3 millions de livres sterling, contre 1,2 million de livres sterling l'année précédente. Aucun revenu n'a été enregistré au cours des deux semestres. Les frais administratifs passent de 1,2 million de GBP à 2,6 millions de GBP. Les demandes de concessions minières d'exploration enregistrées au Salar de Atacama, au Chili, devraient être accordées vers le premier trimestre 2024. La zone de licence s'étend sur 337 kilomètres carrés. Aldo Boitano, directeur général, déclare : "Nous avons connu une période de progrès transformateurs à ce jour, alors que nous continuons à explorer et à développer nos projets de lithium au Chili en vue d'une première production de lithium durable de qualité batterie." Dans le même temps, la société note des progrès dans ses projets clés de Laguna Verde et Francisco Basin, en Bolivie, que CleanTech vise à mettre en production en 2026.

Eight Capital Partners PLC - Société de conseil en financement d'entreprises basée à Londres - Au cours du premier semestre 2023, l'entreprise passe d'une perte de 506 000 GBP l'année précédente à un bénéfice avant impôts de 1,2 million de GBP. Le chiffre d'affaires passe de 58 000 GBP à 572 000 GBP. En particulier, les investissements ont rapporté 1,7 million de livres sterling, contre une perte de 46 000 livres sterling il y a un an. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise devrait être remboursée de plus de 30 millions de livres sterling à la fin du mois de juin de l'année prochaine, lorsque l'obligation 1AF2 arrivera à échéance, ce qui représentait 29,6 millions de livres sterling, couverts par un paquet de sécurité.

Savannah Energy PLC - Société d'énergie basée à Londres, avec des projets au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria - Pour le semestre clos le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée à 56,9 millions USD, contre 11,3 millions USD l'année précédente. Les recettes augmentent de 44 %, passant de 85,8 millions d'USD à 123,7 millions d'USD. Cependant, les pertes de crédit attendues passent de 5,9 millions USD à 33,8 millions USD. Les coûts financiers augmentent de 41%, passant de 36,8 millions USD à 51,8 millions USD. Notamment, Savannah subit une perte de conversion de 54,0 millions USD au premier semestre 2023, contre 846 000 USD l'année précédente.

Scirocco Energy PLC - Société d'investissement ciblant des actifs sur les marchés européens de l'énergie durable et de l'économie circulaire - La perte avant impôts au premier semestre 2023 se creuse de 54 % pour atteindre 834 000 GBP, contre 542 000 GBP l'année précédente. Les recettes augmentent à 574 000 GBP, contre 544 000 GBP l'année précédente. Pour l'avenir, le président Alastair Ferguson déclare que l'entreprise est impatiente d'évaluer les différentes opportunités qui s'offrent à elle.

Xtract Resources PLC - Société de ressources, de développement et d'exploitation minière axée sur l'Australie et l'Afrique - Le bénéfice avant impôt du premier semestre 2023 a bondi à 622 000 GBP, contre 24 000 GBP l'année précédente. Les recettes classées comme "autres" passent de 11 000 GBP à 1,7 million GBP, tandis que les recettes provenant des ventes d'or chutent de 972 000 GBP à 393 000 GBP. La société s'attend à ce que les résultats s'améliorent "de manière significative" après les fortes pluies, envisageant un débit de l'usine de plus de 40 000 tonnes par mois, contre 30 000 tonnes par mois au premier trimestre 2023. En outre, elle déclare : "Les travaux sont en cours sur le nouveau projet Kakuyu de la société en Zambie, avec l'exploration initiale du sol définissant de vastes zones de terrain prospectif adjacentes à la mine à ciel ouvert historique de Kakuyu Hill."

