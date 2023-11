CleanTech Lithium Plc est une société d'exploration et de développement basée à Jersey, qui développe des projets de lithium au Chili. Les projets de la société comprennent le projet Laguna Verde, le projet Francisco Basin et le projet Llamara. Le projet Laguna Verde comprend un lac hypersalin d'une superficie d'environ 15,2 kilomètres carrés situé au point le plus bas du bassin, avec un vaste sous-sol. Le projet du bassin Francisco est son deuxième projet phare, avec une position de licence totale couvrant environ 110 kilomètres carrés. Environ 60 kilomètres carrés de cette position de licence se trouvent dans le parc national de Tres Cruces, qui est, en fait, exclu de la zone du projet. Le bassin se caractérise par un salar et une lagune, avec une saumure superficielle peu profonde, et une plaine qui s'élève progressivement vers le sud, qui est la zone d'intérêt du projet. Le projet Llamara est le plus méridional des quatre salars de la Pampa del Tamarugal, un bassin sédimentaire situé sur le flanc ouest de la Cordillère des Andes, dans le nord du Chili.

Secteur Exploitations minières et métallurgie