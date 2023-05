CleanTech Lithium qualifié pour être négocié sur le meilleur marché de l'OCTQX aux États-Unis

(Alliance News) - CleanTech Lithium PLC a déclaré mercredi qu'elle était désormais qualifiée pour négocier sur le meilleur marché OTCQX aux États-Unis.

La société d'exploration et de développement du lithium durable axée sur le Chili a déclaré qu'elle était passée du marché OTCQB Venture à l'OTCQX.

Elle a déclaré avoir satisfait aux "normes financières élevées [et] aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise" requises, tout en se conformant à la législation américaine sur les valeurs mobilières.

Selon CleanTech Lithium, le passage à l'OTXQX Best Market "démontre la compétence de l'entreprise et rationalisera toute activité d'investissement" de la part d'investisseurs des États-Unis et du Canada.

"Rejoindre le marché OTCQX est une décision stratégique, car CleanTech Lithium continue de progresser simultanément dans ses trois projets situés au Chili, dans le Triangle du lithium. Le Chili étant le seul pays d'Amérique du Sud producteur de lithium à avoir conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis, la région est un marché clé sur la voie de la production", a déclaré Aldo Boitano, président-directeur général de la société.

"L'intérêt pour la fabrication de batteries, les véhicules électriques et l'évolution vers une économie verte se développe à un rythme rapide, comme en témoignent la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis et le mandat 2035 du Canada pour les véhicules électriques. CleanTech Lithium entend jouer un rôle important dans ce domaine en fournissant du lithium plus propre grâce à la technologie d'extraction directe du lithium, et son entrée sur le meilleur marché de l'OTCQX constitue une étape importante dans la réalisation de cet objectif".

Mardi, CleanTech Lithium a déclaré que les résultats des travaux hydrogéologiques et des programmes d'essais de pompage confirmaient le modèle d'extraction de saumure de ses projets à Laguna Verde et dans le bassin de Francisco au Chili.

L'entreprise a indiqué que des tests de réinjection de saumure allaient commencer à Laguna Verde.

Les actions de CleanTech Lithium ont baissé de 5,9 % à 43,55 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

