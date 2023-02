CleanTech Lithium va chercher à s'inscrire à la Bourse australienne

(Alliance News) - CleanTech Lithium PLC a déclaré vendredi qu'elle avait l'intention de poursuivre une cotation à la Bourse australienne, espérant commencer à négocier d'ici le troisième trimestre de 2023.

La société d'exploration et de développement du lithium centrée sur le Chili a déclaré qu'elle avait examiné les mérites d'une cotation à l'ASX de Sydney au cours des derniers mois.

Elle a eu des discussions avec un certain nombre d'actionnaires importants et d'autres parties, y compris deux visites en Australie du directeur général Aldo Boitano.

CleanTech Lithium a cité de multiples avantages pour l'entreprise de poursuivre une cotation à l'ASX.

Parmi ceux-ci, environ 31 % de son registre d'actions actuel est basé en Australie ou a un lien quelconque avec le pays, et les actionnaires qui ont été interrogés à ce sujet ont fortement encouragé CleanTech à s'inscrire à cette bourse " dès que possible " ; ils ont également affirmé que divers fonds et institutions financières ont indiqué qu'ils souhaitaient investir mais qu'ils ne pouvaient pas le faire car la société n'était pas cotée à l'ASX.

Parmi les autres raisons, citons le fait de porter ses projets chiliens "à l'attention d'un marché des ressources robuste où les sociétés d'exploration du lithium ont suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs" ; les attentes selon lesquelles l'admission élargira sa base d'actionnaires, permettra des échanges plus larges et fournira une plus grande liquidité ; permettra aux investisseurs australiens existants de repositionner ses titres détenus au Royaume-Uni en Australie, s'ils le souhaitent ; et permettra une communication plus étroite avec les investisseurs australiens.

CleanTech Lithium espère achever son inscription à la cote de l'ASX d'ici le troisième trimestre de 2023, à la suite d'un processus comprenant la publication des résultats vérifiés de 20222 et d'un rapport actualisé de la personne compétente.

Ces deux documents seront inclus dans son prospectus ASX, qui, selon elle, sera préparé dans les mois à venir.

Elle a déclaré qu'une inscription à l'ASX n'affecterait pas les actions de CleanTech Lithium négociées sur l'AIM à Londres ou sur l'OTCQB en Amérique du Nord.

"Nous croyons que nous avons le potentiel de produire du lithium parmi les plus propres sur le marché des véhicules électriques et nous avons démontré une réelle croissance et un élan opérationnel depuis notre inscription à l'AIM en mars 2022", a déclaré le PDG Boitano.

"Le marché ASX a vu un intérêt croissant pour les matières premières vertes, en ligne avec la transition mondiale vers un avenir à plus faible teneur en carbone, et nous avons vu les valorisations de nombreuses sociétés cotées à l'ASX impliquées dans la chaîne d'approvisionnement en lithium en bénéficier. Nous pensons que la cotation à l'ASX est opportune et permettra une évaluation plus favorable de la société et de ses actifs."

Les actions de CleanTech Lithium étaient en baisse de 3,1 % à 68,78 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

