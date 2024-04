CleanTech Lithium PLC est une société d'exploration et de développement basée à Jersey qui développe des projets de lithium durable au Chili. Ses actifs consistent en quatre projets de lithium prometteurs, couvrant environ 1 250 kilomètres carrés (km2) dans le triangle du lithium au Chili. Les projets de la société comprennent Laguna Verde, Francisco Basin, Llamara et Salar de Atacama. Les projets Laguna Verde et Francisco Basin sont situés à 300 kilomètres de route du centre minier de Copiapo, dans la région d'Atacama, au Chili. Le projet Laguna Verde comprend un lac hypersalin d'une superficie d'environ 15,2 km2 situé au point le plus bas du bassin, avec une grande surface souterraine. Le projet Francisco Basin a une zone de licence d'exploration totale de plus de 127 km2 et est situé à moins de 100 km du projet Laguna Verde. Llamara est un nouveau projet d'exploration de lithium avec une zone de licence de plus de 344 km2 située dans le bassin de la Pampa del Tamarugal. Le projet Salar de Atacama couvre une superficie totale de plus de 377 km2.

Secteur Exploitations minières et métallurgie