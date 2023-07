Alkaline Fuel Cell Power Corp, anciennement Black Isle Resources Corporation, est une entreprise canadienne. La société est engagée dans le développement, la production et la commercialisation de micro-systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité (micro-PCCE) basés sur la technologie des piles à combustible alcalines. La technologie de la société propose une source d'énergie qui ne génère aucune émission de dioxyde de carbone (CO2) et dont l'eau est le seul sous-produit, ce qui la rend adaptée aux marchés de l'énergie résidentielle et des petites et moyennes entreprises. Elle développe le New System, qui permet de décarboniser les processus industriels, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de proposer une solution énergétique plus propre. La société dessert les marchés résidentiels, industriels et commerciaux dans le monde entier.

Secteur Equipements et composants électriques