Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. est une société de publicité extérieure. La société fournit des solutions publicitaires personnalisées grâce à son portefeuille de panneaux d'affichage routier, de mobilier urbain, d'écrans publicitaires dans les aéroports et d'autres écrans. La société opère à travers quatre segments : Amérique, Aéroports, Europe-Nord et Europe-Sud. Le segment Amérique comprend les activités aux États-Unis, à l'exclusion des aéroports. Le secteur Aéroports offre des opportunités publicitaires autour et à l'intérieur des aéroports des États-Unis et des Caraïbes. Le secteur Europe-Nord comprend des activités au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et dans plusieurs autres pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale. Le secteur Europe-Sud comprend les opérations en France, en Suisse, en Espagne et en Italie. La société confie généralement la conception et la fabrication des structures publicitaires à des tiers. Elle exerce également des activités en Amérique latine, notamment au Mexique, au Brésil, au Chili, au Pérou et à Singapour.

Secteur Publicité et marketing