Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. est une société de publicité extérieure. La société fournit des solutions publicitaires personnalisées grâce à son portefeuille de panneaux d'affichage routier, de mobilier urbain, d'écrans publicitaires dans les aéroports et d'autres écrans. Les segments de la société comprennent l'Amérique, les aéroports et l'Europe du Nord. Le secteur Amérique comprend les activités aux États-Unis, à l'exclusion des aéroports. Le secteur Aéroports offre des opportunités publicitaires autour et à l'intérieur des aéroports des États-Unis et des Caraïbes. Le secteur Europe-Nord comprend des activités au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et dans plusieurs autres pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale. Il est également présent en Amérique latine et à Singapour. Ses activités en Amérique latine comprennent des opérations au Mexique, au Brésil, au Chili et au Pérou. La société confie généralement la conception et la fabrication des structures publicitaires à des tiers.

Secteur Publicité et marketing