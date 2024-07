CLEAR a lancé sa technologie de vérification d'identité à l'aéroport international Daniel K. Inouye d'Honolulu (HNL) afin de rationaliser le contrôle de sécurité de l'aéroport. Le lancement de CLEAR à HNL devrait créer 64 emplois et générer un impact économique local d'environ 3,6 millions de dollars par an. En avril, CLEAR a inauguré sa voie de contrôle de sécurité à l'aéroport de Kahului (OGG), à Maui, et a annoncé son partenariat avec Hawaiian Airlines pour faciliter le voyage des passagers.

Les activités de CLEAR à HNL et à OGG devraient entraîner la création d'une centaine d'emplois et contribuer à un impact économique local annuel d'environ 6 millions de dollars. Le lancement d'aujourd'hui représente une croissance continue de l'empreinte nationale de CLEAR, qui dessert un total de 58 aéroports avec ses membres CLEAR Plus et plus de 22 millions de membres. Les membres utilisent le réseau de voies réservées de CLEAR pour vérifier leur identité de manière transparente et sécurisée à l'aide de leurs yeux ou de leurs empreintes digitales, sans avoir à sortir leur portefeuille ou leur permis de conduire.

Après vérification, un ambassadeur CLEAR accompagne les membres à travers la voie réservée et directement à la sécurité physique de la TSA, ce qui leur permet de gagner du temps dans la file d'attente au point de contrôle de sécurité. Grâce à son partenariat récemment annoncé avec Hawaiian Airlines, CLEAR continue d'offrir aux membres HawaiianMiles des réductions sur l'adhésion à CLEAR Plus. Les membres HawaiianMiles bénéficient toujours d'un tarif préférentiel sur l'adhésion annuelle à CLEAR Plus, ce qui leur permet de passer plus rapidement les contrôles de sécurité à Hawaii, à HNL, à OGG et dans 5 autres aéroports du pays.

Les membres d'Alaska Airlines, de Delta Air Lines, d'United Airlines et d'American Express bénéficient également d'un tarif partenaire. Les personnes qui optent pour CLEAR Plus peuvent ajouter jusqu'à trois membres de leur famille ou amis à leur compte pour 99 $ chacun. Les membres de la famille âgés de moins de 18 ans peuvent toujours se joindre à la voie CLEAR gratuitement.

Au-delà de l'aéroport, les membres de CLEAR peuvent affirmer leur identité gratuitement et en toute transparence partout où la vie les mène - qu'il s'agisse de s'enregistrer dans un hôtel, de consulter un médecin, de louer une voiture ou de suivre leur équipe sportive préférée.