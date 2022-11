Clear Sky Lithium Corp. entame des travaux d'essai d'extraction et de traitement

Clear Sky Lithium Corp. a annoncé qu'elle a expédié du matériel afin d'entamer des travaux d'essai à l'échelle du banc avec MDS Technical Corp. (oMDSo) pour l'extraction et l'essai de processus du lithium à partir de la claystone.

S'appuyant sur le programme d'échantillonnage sur le terrain annoncé le 26 août, intitulé Clear Sky Lithium Reports 1,023ppm Li Grab Sample, et, dans le cadre du plan de travail continu sur le terrain, un échantillonnage en vrac a été effectué à des endroits clés sur les propriétés ELi et Halo. Ces matériaux ont maintenant été préparés et des échantillons choisis sont en transit vers MDS pour être traités selon leur procédé exclusif et breveté de lixiviation, de concentration et de purification du lithium à partir de la pierre argileuse et, en fin de compte, pour produire du carbonate de lithium de qualité pile. MDS apporte plus de 40 ans d'expérience dans le développement de solutions qui se sont répandues sur presque tous les continents.

Dirigée par Larry Lien, l'entreprise a fait ses preuves dans l'élaboration de solutions à des défis très complexes. MDS a fourni des solutions à un certain nombre d'industries telles que la gestion des eaux usées, le pétrole et le gaz, les mines et le traitement des métaux. Avec l'intérêt accru pour l'exploitation du lithium, et plus particulièrement pour le potentiel de production nationale de claystone, MDS a élaboré des solutions clés en utilisant ses procédés brevetés pour l'extraction et le traitement du lithium à partir de certains des matériaux hôtes les plus difficiles, comme le claystone.