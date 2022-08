Clear Sky Lithium rapporte un échantillon de Li de 1 023ppm.

Clear Sky Lithium Corp. a annoncé des résultats d'échantillonnage pour son projet de lithium argileux ELi, détenu à 100% et situé dans le centre du Nevada. Dans le cadre des efforts initiaux de la société, des échantillons instantanés superficiels (n=4) ont été recueillis lors d'un voyage sur le site ELi au cours du deuxième trimestre 2022. L'échantillonnage s'est concentré sur les zones avec une couverture alluviale limitée qui correspondait à l'exposition de l'argile en surface. Les échantillons ont été collectés à l'aide d'une combinaison d'outils manuels jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm et ont été enregistrés dans l'application QField sur une tablette androïde avec un GPS intégré. Les valeurs de terrain des échantillons ont été enregistrées pour les informations de localisation de l'est, du nord et de l'élévation, ainsi que la documentation des attributs physiques comme approprié pour chaque échantillon et emplacement. Les échantillons ont ensuite été transportés en toute sécurité aux installations d'American Assay Labs à Reno, au Nevada, pour y être analysés.

Le récent programme de travail sur le terrain fait suite aux échantillons encourageants (n=150) publiés précédemment (15 juin 2022) qui comprenaient des valeurs allant de 45-801ppm de lithium avec une teneur moyenne de 292ppm ainsi que le programme d'échantillonnage historique qui a donné des résultats allant de 288-970ppm de lithium avec une teneur moyenne de 667ppm et a fourni l'élan pour faire avancer le projet en tant que candidat de Clear Sky pour entrer dans le secteur du lithium. Clear Sky Lithium est ravie de se trouver au Nevada, le cœur de la région américaine de découverte du lithium. Dans cet État, il existe de multiples projets de lithium à un stade avancé, y compris la seule mine de lithium en exploitation aux États-Unis. La première publication de l'USGS sur le lithium dans les sédiments (lithium argileux) n'a pas eu lieu avant 1991, ce qui en fait l'un des types de gisement les plus récents en matière d'exploration. La propriété ELi a été échantillonnée pour la première fois en 2019 en raison de son cadre géologique dans une séquence sub-horizontale de mudstones, argiles et siltstones lacustres et tuffacés déposés dans la vallée de Little Smokey. Cette séquence semble être recouverte par des roches plus conglomérisées et tuffacées et coiffée par des roches volcaniques felsiques plus jeunes. Cette large vallée orientée vers le nord s'est formée dans un bassin fermé près de la marge sud-ouest de la province physiographique Basin and Range du Nevada central. Les roches lithifères de la zone du projet sont désignées comme des horizons tufacés et d'autres jeunes roches sédimentaires tertiaires dans les modèles géologiques numériques générés par le Nevada Bureau of Mines. On pense que cette unité a une forte composante volcanique. Dans le nord du comté de Nye, l'unité est désignée sous le nom de Formation de Horse Camp qui est en corrélation avec la Formation d'Esmeralda dans les comtés de Mineral et Esmeralda. Elle a également été corrélée avec des lits lacustres plus anciens dans le sud des comtés de Nye, Lincoln, Clark et Humboldt. Elle correspond aux unités Ts3 et Tts de la carte d'État de 1978 et est présente dans tous les comtés du Nevada.