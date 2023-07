Clearday, Inc, anciennement Superconductor Technologies Inc, est une société de services de soins de santé de longévité non aigus, qui permet aux Américains âgés de vieillir sur place. Ses activités comprennent Clearday Network, Clearday at Home, Clearday Clubs et Memory Care America. Son réseau Clearday Network fournit des évaluations cognitives, un plan de soins, des activités quotidiennes et un soutien aux soignants. Clearday at Home est une plateforme numérique de soins, qui est proposée aux agences de soins à domicile. Clearday Clubs est une destination de jour basée sur l'adhésion pour les personnes atteintes de démence, d'Alzheimer ou d'autres maladies chroniques limitant le mode de vie. Memory Care America gère des centres de vie pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de démence.

Secteur Installations et services en soins de santé