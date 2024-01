Clearfield, Inc. conçoit, fabrique et distribue des solutions de protection, de gestion et d'acheminement de la fibre optique pour permettre le déploiement de la fibre dans l'espace des fournisseurs de services à large bande, principalement en Amérique du Nord. Elle comprend deux segments : Clearfield Operating (Clearfield) et Nestor Cables Operating (Nestor). Le segment Clearfield se concentre sur la fourniture de produits de gestion, de protection et de livraison de la fibre qui accélèrent la mise en place de réseaux à base de fibre dans les maisons résidentielles, les entreprises et l'infrastructure de réseau sur le réseau d'accès filaire et sans fil. Il offre un portefeuille de produits de fibre optique qui permet aux fournisseurs de services de construire plus rapidement des réseaux de fibre optique, de répondre aux demandes de prestation de services et d'aligner les coûts de construction sur les taux d'utilisation. Le segment Nestor fabrique des câbles et des équipements de télécommunication en fibre optique et en cuivre, qu'il distribue aux opérateurs de télécommunication, aux propriétaires de réseaux, aux compagnies d'électricité, aux entrepreneurs en bâtiment et aux entreprises industrielles.

Secteur Communications et réseautage