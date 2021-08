ClearPoint Neuro, Inc. annonce l'installation du système de neuro-navigation ClearPoint® à l'Hôpital Fondation Rothschild à Paris

SOLANA BEACH, Californie, 05 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq : CLPT), société à l'origine d'une plateforme mondiale permettant la navigation et l'administration de traitements au cerveau, a annoncé aujourd'hui l'installation de son système de neuro-navigation ClearPoint à l'Hôpital Fondation Rothschild à Paris, en France.



« Nous avons entamé une collaboration prometteuse dans le cadre d'un essai clinique avec ClearPoint Neuro pour les ablations thermiques interstitielles laser dans les pathologies neurochirurgicales pédiatriques du cerveau. L'utilisation de ClearPoint permettra à l'ensemble de la procédure de se dérouler au sein du cadre de l'IRM, au lieu de déplacer le patient de la salle d'opération à l'IRM, tout comme le flux de travail avec les systèmes actuellement disponibles sur le marché », a déclaré le Dr Georg Dorfmüller, chef de la neurochirurgie pédiatrique à l'Hôpital Fondation Rothschild. « Le guidage IRM intra-procédural peut permettre au neurochirurgien de modifier une trajectoire de sonde laser prévue avant l'insertion, ou de corriger le positionnement de la sonde s'il semble sous-optimal sur l'imagerie. Pour les lésions intracérébrales plus grandes et plus complexes, nous pensons que l'utilisation de ClearPoint contribuera également au positionnement de plus d'une sonde laser. L'équipe de ClearPoint a apporté son soutien, et nous sommes impatients de commencer l'essai clinique prévu dans un avenir très proche ».

« L'Hôpital Fondation Rothschild possède une longue expérience dans l'adoption de technologies de pointe pour les indications de la tête et du cou », a commenté Matt Rabon, responsable du développement clinique et commercial, EMEA. « Maintenant que nous disposons d'une équipe basée en Europe, nous sommes impatients de soutenir le Dr Dorfmüller et de faire progresser notre stratégie visant à mettre en place des centres d'essai supplémentaires dans l'UE, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient afin de soutenir à la fois nos partenariats biologiques et d'appareils. Chacune de ces installations nous donne l'opportunité de traiter les patients aujourd'hui avec des thérapies de dispositifs significatives, et de permettre aux brillants chercheurs de mener des essais cliniques à la fois dans les espaces biologiques et des appareils à l'aide de la technologie ClearPoint. L'expansion et le soutien de la base d'installation de l'UE représentent également l'investissement stratégique de ClearPoint Neuro dans la région en permettant à de futurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de découvrir des thérapies pour les troubles neurologiques les plus complexes ».

À propos de ClearPoint Neuro

La mission de ClearPoint Neuro est d'améliorer et de restaurer la qualité de vie des patients et de leur famille en apportant des traitements pour les troubles neurologiques les plus complexes avec une précision extrême. Les applications du portefeuille de produits actuels de la société comprennent la stimulation cérébrale profonde, l'ablation laser, la biopsie, la neuro-aspiration et l'administration de médicaments, de produits biologiques ainsi que la thérapie génique au cerveau. Le système de neuro-navigation ClearPoint a l'autorisation de la FDA et le marquage CE, et il est installé dans plus de 60 sites actifs aux États-Unis, au Canada et en Europe. ClearPoint Neuro est associée à plus de 30 sociétés biologiques/pharmaceutiques et centres universitaires, fournissant des solutions pour l'administration directe de traitements au SNC dans le cadre d'études précliniques et d'essais cliniques dans le monde entier. À ce jour, plus de 4 500 interventions ont été réalisées et secondées par l'équipe de spécialistes cliniques de la société intervenant sur le terrain. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.clearpointneuro.com.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans la présente et concernant les plans, la croissance et les stratégies de la société peuvent inclure des énoncés prospectifs dans le contexte des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations portant sur les événements, développements et performances futurs de la société, ainsi que sur les attentes, convictions, plans, estimations ou projections de la direction concernant l'avenir, sont des énoncés prospectifs au sens de ces lois. Des risques et des incertitudes peuvent entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans les déclarations prospectives. Les incertitudes et risques particuliers incluent ceux qui sont liés à : l'impact de la COVID-19 et les mesures adoptées pour contenir sa propagation ; les revenus futurs des ventes des produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la société ; et la capacité de la société à mettre sur le marché, commercialiser et atteindre une plus large acceptation du marché pour les produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la société. Des informations plus détaillées sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs qui pourraient affecter les résultats réels de la société sont développées dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et dans le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2021, ces deux documents ayant été déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission), et dans le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour les trois mois de l'exercice clos au 30 juin 2021, que la société a l'intention de déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis au plus tard le 16 août 2021.

