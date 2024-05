Clearside Biomedical, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans l'administration de thérapies au fond de l'œil par l'intermédiaire de l'espace suprachoroïdien (SCS). La plateforme d'injection SCS de la société, qui utilise son micro-injecteur SCS breveté, permet une procédure non chirurgicale répétable en cabinet pour l'administration ciblée et compartimentée d'une variété de thérapies à la macula, à la rétine ou à la choroïde afin de préserver et d'améliorer la vision des patients souffrant de maladies oculaires qui menacent la vue. La société développe son propre pipeline de produits candidats à base de petites molécules destinés à être administrés au moyen de son micro-injecteur SCS. Le programme phare de la société, CLS-AX (suspension injectable d'axitinib), pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire, est en phase 2b d'essais cliniques. La société a développé et obtenu l'approbation de son produit, XIPERE (suspension injectable d'acétonide de triamcinolone) pour une utilisation suprachoroïdienne, qui est disponible aux États-Unis par l'intermédiaire d'un partenaire commercial.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale