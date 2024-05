ClearSign Technologies Corporation conçoit et développe des produits et des technologies dans le but d'améliorer les principales caractéristiques de performance des systèmes industriels et commerciaux, notamment la performance opérationnelle, l'efficacité énergétique, la réduction des émissions, la sécurité et la rentabilité globale. Les technologies brevetées de la société, intégrées dans les produits des fabricants d'équipements d'origine (OEM) sous les noms de ClearSign Core, ClearSign Eye et d'autres configurations de détection, améliorent les performances des systèmes de combustion et des systèmes de sécurité des carburants dans une série de marchés, notamment l'énergie, y compris la production pétrolière en amont et le raffinage en aval, les chaudières commerciales/industrielles, la chimie, la pétrochimie, les transports et l'électricité.

Secteur Machines et équipements industriels