ClearSign Technologies Corp. conçoit et développe des produits et des technologies pour gérer les principales caractéristiques de performance des systèmes industriels et commerciaux, notamment la performance opérationnelle, l'efficacité énergétique, la réduction des émissions, la sécurité et la rentabilité globale. Ses technologies sont conçues pour être intégrées dans les produits des fabricants d'équipements d'origine (OEM), tels que ClearSign Core et ClearSign Eye, ainsi que dans d'autres configurations de détection, afin d'améliorer les performances des systèmes de combustion et des systèmes de sécurité des carburants dans une série de marchés, notamment les secteurs de l'énergie, des chaudières commerciales/industrielles, de la chimie, de la pétrochimie, des transports et de la production d'électricité. Sa technologie ClearSign Core utilise soit une structure céramique poreuse, soit un dispositif métallique de maintien de la flamme tenu à distance des plans d'injection d'un brûleur pour réduire la longueur de la flamme et obtenir de faibles émissions sans qu'il soit nécessaire de recourir à des systèmes externes de recirculation des gaz de combustion, de réduction catalytique sélective ou d'excès d'air élevé.

Secteur Machines et équipements industriels