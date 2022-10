Le rouble russe tombe à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, au-delà de 61 par rapport au dollar

Le rouble est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, au-delà de 61 contre le dollar, vendredi, prolongeant ses pertes hebdomadaires alors que les craintes que de nouvelles sanctions contre la Russie ne mettent un terme aux opérations de change à Moscou s'estompent.

La géopolitique et les risques de sanctions ont agité les marchés russes ces dernières semaines depuis que le président Vladimir Poutine a entrepris d'annexer quatre régions d'Ukraine après que Moscou ait organisé ce qu'il a appelé des référendums - des votes qui ont été dénoncés par Kiev et les gouvernements occidentaux comme étant illégaux et coercitifs.

A 0734 GMT, le rouble était plus faible de 0,8% contre le dollar à 61,39, glissant à son point le plus faible depuis le 21 septembre.

Il avait perdu 0,2% pour s'échanger à 59,24 contre l'euro et perdait 0,8% contre le yuan à 8,62 .

"Le yuan était plus attractif que le dollar pour le quatrième jour consécutif", ont déclaré les analystes de la Promsvyazbank. "Ainsi, la liquidité de la monnaie chinoise reste supérieure à celle du dollar et de l'euro, ce que nous lions à la toxicité des monnaies occidentales."

Après avoir atteint un sommet de près de huit ans face à l'euro il y a une semaine, le rouble s'est affaibli au cours des dernières séances, les craintes que de nouvelles sanctions ne cherchent à paralyser les échanges en dollars et en euros à la Bourse de Moscou s'étant avérées infondées.

Le huitième train de sanctions de l'Union européenne visait les produits sidérurgiques et technologiques, ainsi qu'un plafonnement du prix du pétrole pour certaines livraisons de brut russe.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en hausse de 0,4 % à 94,8 $ le baril.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 2 % à 1 023,6 points, atteignant son point le plus faible depuis le 26 septembre. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 1,3 % à 1 994,6 points.

Le géant européen du clearing Clearstream a repris vendredi le traitement de certaines conversions de certificats de dépôt en actions cotées à Moscou. Les certificats de dépôt permettent aux investisseurs de négocier des actions étrangères, mais les investisseurs russes ont rencontré des difficultés pour les convertir en raison des sanctions de l'UE.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow ; édition de Mark Potter)