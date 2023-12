Cleartronic, Inc. est une société holding diversifiée qui crée et acquiert des filiales d'exploitation pour fabriquer et vendre des produits, des services et des systèmes intégrés à des agences gouvernementales, des entreprises privées et à but non lucratif, ainsi qu'au grand public. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, ReadyOp Communications, Inc. (ReadyOp). ReadyOp facilite le marketing et la vente d'abonnements à la plateforme ReadyOp et ReadyMed et aux passerelles IP AudioMate. ReadyOp est une plateforme de planification, de communication et d'opérations basée sur le web, qui permet de planifier, de gérer, de communiquer et de diriger les opérations et les interventions d'urgence. ReadyOp est utilisé par des agences gouvernementales locales, nationales et fédérales, des entreprises, des districts scolaires, des services publics, des hôpitaux et d'autres organismes pour gérer et rendre compte des opérations quotidiennes. ReadyMed est une plate-forme de communication sécurisée basée sur le web, conçue pour le secteur des soins de santé. La société propose également des passerelles de protocole Internet (IP) sous la marque AudioMate 360 IP Gateway.

Secteur Services intégrés de télécommunications