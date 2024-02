ClearView Wealth Ltd (ClearView) est une société de services financiers basée en Australie. La société propose des produits et services d'assurance-vie, de retraite et d'investissement. Elle opère à travers deux segments : l'assurance vie et la gestion de patrimoine. ClearView fournit des produits d'assurance-vie par l'intermédiaire de sa filiale ClearView Life Assurance Limited (CLAL). CLAL's fabrique les produits d'assurance-vie ClearView en vertu d'une licence d'assurance-vie de détail Australian Financial Services (AFS). Le segment Gestion de patrimoine de ClearView fournit des solutions de placement et de retraite par l'intermédiaire de ses filiales ClearView Financial Management Limited (CFML), ClearView Life Nominees Pty Limited (CLN) et CLAL. Ses produits de gestion de patrimoine comprennent WealthSolutions, WealthSolutions2 et WealthFoundations. WealthSolutions2 et WealthSolutions sont des enveloppes de pension de retraite et de revenu de retraite conçues pour les clients fortunés et émises par le biais du régime de retraite ClearView (ClearView Life Nominees en tant que fiduciaire).

Secteur Assurance vie et santé