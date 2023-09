CLEARVISE AG : Un retour progressif à la normale

clearvise AG, anciennement ABO Invest AG, est une société d'investissement basée en Allemagne et engagée dans le secteur des énergies renouvelables. La société acquiert et détient des participations dans des exploitants de parcs éoliens. Le portefeuille de la société comprend environ 70 parcs éoliens situés en Allemagne, en France, en Irlande et en Finlande, et une usine de biogaz en Allemagne, avec une capacité de production combinée d'environ 152 mégawatts. La société coopère avec le développeur de projets ABO Wind AG, qui conçoit et construit des installations éoliennes.