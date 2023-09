Clearwater Analytics Holdings, Inc. (Clearwater) est un fournisseur de services de comptabilité, de reporting et de rapprochement de portefeuilles d'investissement basés sur le logiciel en tant que service (SaaS) pour les investisseurs institutionnels de milliers d'organisations. Clearwater regroupe, rapproche et établit des rapports sur plus de 5,5 billions de dollars d'actifs répartis sur des milliers de comptes chaque jour. La plateforme de la société fournit à ses clients une vue unique, consolidée et transparente des données d'investissement et des analyses. Ses clients comprennent des trésors publics, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'investissement, des banques, des gouvernements et d'autres investisseurs institutionnels aux États-Unis et dans le monde entier.

Secteur Logiciels