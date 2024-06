Clearwater Analytics Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse basées sur des logiciels en tant que service (SaaS). Avec une instance unique et une architecture multi-locataire, la société offre des services de planification de portefeuille d'investissement, de reporting de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Son logiciel cloud-native permet aux clients de simplifier radicalement leurs opérations de comptabilité d'investissement, ce qui leur permet de se concentrer sur des fonctions commerciales à plus forte valeur ajoutée, telles que la stratégie d'allocation d'actifs et la sélection des investissements. Sa plateforme fournit une comptabilité complète, des données et des analyses avancées, ainsi que des rapports hautement configurables pour les actifs d'investissement mondiaux, quotidiennement ou à la demande, au lieu d'une fois par semaine ou par mois. Son logiciel automatise l'agrégation, le rapprochement et la validation des données, ainsi que la gestion des transactions pour chaque titre des portefeuilles d'investissement de ses clients. Il dessert un large univers de clients institutionnels.

Secteur Logiciels