Clearwater Paper Corporation est un fabricant et un fournisseur de carton blanchi et de papier hygiénique en rouleaux destiné aux consommateurs et aux parents. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Pâtes et cartons et Produits de consommation. Le secteur des pâtes et cartons commercialise et fabrique du carton blanchi pour le segment haut de gamme de l'industrie de l'emballage et est un producteur de carton SBS (Solid Bleached Sulfate). Le secteur de la pâte et du carton produit de la pâte de feuillus et de résineux, qui est principalement utilisée comme base pour ses produits en carton ou transférée au secteur des produits de consommation. Le secteur des produits de consommation vend et produit une gamme complète de produits de papier hygiénique à usage domestique. Elle fournit du carton blanchi aux imprimeurs et aux transformateurs d'emballages soucieux de la qualité, et offre des services tels que la fabrication de feuilles sur mesure, la refente et la découpe. Elle fournit également des produits de marque privée aux détaillants, notamment aux épiceries, aux clubs, aux grandes surfaces et aux magasins à prix réduits.

