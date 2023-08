Clearwater Paper Corporation est un fabricant et un fournisseur de carton blanchi et de papier hygiénique en rouleaux pour les consommateurs et les parents. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Pâtes et cartons et Produits de consommation. Le secteur Pâte et carton de la société commercialise et fabrique du carton blanchi pour l'industrie de l'emballage et est un producteur de carton au sulfate blanchi solide (SBS). Le segment Pâte et Carton produit de la pâte de bois de feuillus et de résineux, qui est principalement utilisée comme base pour ses produits en carton ou transférée à son segment Biens de consommation. Le secteur des produits de consommation vend et fabrique une gamme complète de produits en papier tissu pour la maison. Il fournit des mouchoirs en papier de marque privée à une gamme de détaillants, notamment des épiceries, des clubs, des marchands de masse et des magasins à rabais. Il fournit du carton blanchi aux imprimeurs et aux transformateurs d'emballages et propose des services qui comprennent la mise en feuilles, la découpe et le découpage sur mesure.

Secteur Papeterie