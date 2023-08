Clearway Energy, Inc. est une société spécialisée dans les énergies renouvelables. La société est un investisseur en infrastructures énergétiques et un propriétaire d'actifs contractuels à long terme en Amérique du Nord. Les activités de la société sont réparties entre la production d'énergie conventionnelle et les activités liées aux énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Elle possède plus de 5 500 MW nets de projets de production éolienne et solaire installés. Les actifs de la société, qui représentent plus de 80000 MW nets, comprennent également environ 2500 MW nets d'installations de production d'électricité à partir de gaz naturel. Ses projets conventionnels comprennent Carlsbad, El Segundo Energy Center, GenConn Devon, Marsh Landing et Walnut Creek. Les projets solaires à l'échelle de l'entreprise comprennent Agua Caliente, Alpine, Avenal, Blythe, Borrego, Roadrunner et Utah Solar Portfolio. Les projets solaires distribués de la société comprennent les projets DGPV Fund et les projets Solar Power Partners (SPP). Ses projets éoliens comprennent Black Rock et Buffalo Bear.