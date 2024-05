Clearway Energy, Inc. est une société spécialisée dans les énergies renouvelables. La société investit dans les infrastructures énergétiques et se concentre sur les investissements dans les énergies propres. Elle possède des actifs modernes, durables et faisant l'objet de contrats à long terme en Amérique du Nord. Ses activités sont réparties entre la production d'énergie conventionnelle et les activités liées aux énergies renouvelables, qui comprennent l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le stockage de l'énergie. Elle possède environ 6 200 mégawatts nets (MW) de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie installés. Les quelque 8 700 MW nets d'actifs de la société comprennent également environ 2 500 MW nets d'installations de production alimentées au gaz naturel. Ses projets conventionnels comprennent Carlsbad, El Segundo, GenConn Devon, GenConn Middletown, Marsh Landing et Walnut Creek. Les projets solaires à l'échelle de l'entreprise comprennent Agua Caliente, Alpine, Avenal, Avra Valley, Blythe, Borrego, Buckthorn Solar, CVSR, Daggett 2, Daggett 3, Desert Sunlight 250, Kansas South, et d'autres. Ses projets éoliens comprennent Black Rock, Buffalo Bear et Cedar Creek.