Cleghorn Minerals Ltd. est une petite société d'exploration minière basée au Canada. La société est engagée dans le processus d'exploration, d'évaluation et de promotion de sa propriété minière et d'autres projets. La société possède un intérêt de 100 % dans la perspective du lac Meech Matachewan, qui consiste en quatre concessions minières situées dans les cantons d'Argyle, McNeil et Robertson, à environ 25 kilomètres (km) au nord-ouest de Matachewan, dans le nord-est de l'Ontario, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. La société possède également une participation de 100 % dans environ 142 claims miniers connus sous les noms de Sprague et Odie. Le prospect Sprague est situé directement à côté du coin nord-est du prospect du lac Meech Matachewan et le prospect Odie est situé directement à côté du coin sud-ouest du prospect du lac Meech Matachewan. Ces deux propriétés sont considérées comme une extension du prospect du lac Meech Matachewan et sont appelées ensemble dans le présent document le prospect du lac Meech Matachewan.