Cleghorn Minerals Ltd. est une petite société canadienne d'exploration minière. La société détient un intérêt de 100 % dans le projet Meech Lake Matachewan, situé dans les cantons Argyle, Baden, McNeil et Robertson. La propriété est située à environ 25 kilomètres (km) au nord-ouest de Matachewan, dans le nord-est de l'Ontario, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et couvre environ 833,6 hectares. Elle comprend trois concessions minières situées dans les cantons d'Argyle, de McNeil et de Roberson, à environ 55 km au sud-est de Timmins (Ontario).