Cleopatra Hospital Company S.A.E. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'hôpitaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services hospitaliers (24,8%) : prestations de services de soins de courte durée, de soins de réadaptation et de soins de longue durée ; - prestations de soins chirurgicaux (19,5%) ; - prestations de services de laboratoires (10,5%) ; - prestations de consultations externes et de soins ambulatoires (9,7%) ; - prestations de services de radiologie (7,7%) ; - prestations de services de soins d'urgence (3,4%) ; - prestations de soins dentaires (0,7%) ; - autres (23,7%) : prestations de physiothérapie, de services d'endoscopie, de tests et d'examens cardiaques et vente de médicaments. A fin 2020, le groupe détient 9 établissements implantés en Egypte.

Secteur Installations et services en soins de santé