Cleveland-Cliffs Inc. : Opinion positive de JPMorgan Chase

Données financières USD EUR CA 2021 19 762 M - 16 303 M Résultat net 2021 2 832 M - 2 336 M Dette nette 2021 2 586 M - 2 134 M PER 2021 4,77x Rendement 2021 0,23% Capitalisation 11 416 M 11 416 M 9 418 M VE / CA 2021 0,71x VE / CA 2022 0,74x Nbr Employés 25 000 Flottant 89,7% Graphique CLEVELAND-CLIFFS INC. Tendances analyse technique CLEVELAND-CLIFFS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 27,86 $ Dernier Cours de Cloture 22,86 $ Ecart / Objectif Haut 70,6% Ecart / Objectif Moyen 21,9% Ecart / Objectif Bas -12,5% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre C. Lourenço Gonçalves Chairman, President & Chief Executive Officer Keith A. Koci Chief Financial Officer & Executive Vice President Clifford T. Smith Chief Operating Officer & Executive Vice President Maurice Harapiak Chief Administration Officer & EVP-Human Resources Robert P. Fisher Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CLEVELAND-CLIFFS INC. 57.01% 11 416 ARCELORMITTAL 35.86% 32 775 NUCOR CORPORATION 91.62% 30 499 POSCO 25.74% 23 127 TATA STEEL LIMITED 82.50% 19 255 NIPPON STEEL CORPORATION 44.69% 16 069