Cleveland-Cliffs Inc. est un producteur d'acier laminé à plat en Amérique du Nord. La société est engagée dans la fabrication de boulettes de minerai de fer. Elle est intégrée verticalement depuis les matières premières extraites, le fer directement réduit et les déchets ferreux jusqu'à l'élaboration de l'acier primaire et la finition en aval, l'estampage, l'outillage et le tubage. Elle propose des aciers avancés à haute résistance (AHSS), galvanisés à chaud, aluminisés, galvalume, électrogalvanisés, galvanneal, bobines laminées à chaud (HRC), bobines laminées à froid, plaques, fer blanc, acier électrique à grains orientés (GOES), acier électrique non orienté (NOES), aciers inoxydables, outils et matrices, composants estampés, rails, brames et lingots coulés. Elle fournit des solutions en acier, telles que des opérations d'outillage et d'emboutissage, qui offrent des solutions d'ingénierie avancée, la conception et la construction d'outils, des composants emboutis à chaud et à froid, et des assemblages complexes pour le marché automobile. Elle dessert divers marchés, tels que l'automobile, les infrastructures et la fabrication, les producteurs d'acier et les distributeurs et transformateurs.

Secteur Acier