U.S. Steel Corp. est en conflit avec son concurrent Cleveland-Cliffs Inc. au sujet d'un pacte de confidentialité qui permettrait à ce dernier de participer à un processus de vente en cours, ont déclaré mercredi des personnes au fait du dossier.

U.S. Steel n'a pas ouvert ses livres à Cliffs depuis qu'il a annoncé le 13 août qu'il envisageait une vente, même s'il accepte cette semaine des offres initiales d'autres acquéreurs potentiels, parce que Cliffs n'accepte pas ses conditions, ont déclaré les sources.

Cliffs a refusé de signer un accord de statu quo de six mois qui l'empêcherait de contester le conseil d'administration de U.S. Steel, parce qu'elle veut garder ses options ouvertes dans sa poursuite de l'entreprise, ont déclaré les sources.

U.S. Steel a fait du statu quo une condition pour permettre à Cliffs de procéder à une vérification préalable, ont ajouté les sources. Elle a également indiqué à Cliffs que tous les soumissionnaires avaient accès à son processus de vente dans les mêmes conditions, selon les sources.

Cliffs a proposé à U.S. Steel d'ouvrir ses livres, étant donné qu'environ la moitié de la valeur de son offre de 7,1 milliards de dollars est constituée d'actions, ont indiqué les sources. Cliffs a également remis à U.S. Steel des lettres de Wells Fargo, JPMorgan, UBS, MUFG et Truist Securities attestant de leur engagement à financer son offre, ont ajouté les sources.

U.S. Steel a déclaré avoir reçu l'intérêt de "multiples autres parties" pour une transaction potentielle portant sur l'ensemble de l'entreprise ou sur certains de ses actifs, mais ne les a pas nommées. Reuters a rapporté qu'ArcellorMittal est l'une des parties qui a travaillé sur une offre potentielle pour U.S. Steel.

On ne sait pas encore si U.S. Steel acceptera un accord avec l'une ou l'autre des parties. Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de questions confidentielles. Les représentants de U.S. Steel, Cliffs et ArcelorMittal n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Si son offre d'achat de U.S. Steel aboutissait, Cliffs entrerait dans le cercle des dix plus grands producteurs d'acier au monde, qui sont pour la plupart asiatiques. L'engagement de Cliffs à maintenir les hauts fourneaux de U.S. Steel en activité lui a valu le soutien des Métallurgistes unis. Le président international du syndicat, Thomas Conway, a déclaré que les travailleurs de U.S. Steel ne soutiendraient Cliffs qu'en tant qu'acquéreur.

Le PDG de Cliffs, Lourenco Goncalves, a déclaré lors d'interviews et de conférences téléphoniques sur les résultats que les critiques concernant les émissions de carbone des hauts fourneaux ne tenaient pas compte du fait que les fours électriques à arc ne pouvaient pas produire l'acier demandé par de nombreux constructeurs automobiles. U.S. Steel est en train de passer progressivement aux fours électriques à arc, qui sont moins chers à exploiter et plus respectueux de l'environnement.

U.S. Steel a annoncé lundi un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street et a déclaré que chacun de ses segments avait dépassé les prévisions antérieures, grâce à la baisse du coût des matières premières et à la hausse des prix des produits laminés plats. L'entreprise a précisé que ses prévisions tenaient compte de l'impact prévu de la grève de l'United Auto Workers (UAW), qui a pesé à la fois sur U.S. Steel et sur Cliffs, étant donné que les constructeurs automobiles sont des clients importants. (Reportage de Greg Roumeliotis, Anirban Sen et David Carnevali à New York ; Rédaction de Stephen Coates)