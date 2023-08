U.S. Steel Corp. a suscité l'intérêt des acquéreurs après que des difficultés à court terme, notamment la modernisation des fours et l'éventualité d'arrêts de la production automobile, ont pesé sur son évaluation, selon des personnes au fait des délibérations de ses prétendants.

La société basée à Pittsburgh, dont la valeur de marché s'élève à 6,8 milliards de dollars, étudie ses options parmi les offres d'acquisition d'autres acteurs du secteur, dont Cleveland-Cliffs Inc et Esmark Inc. Reuters a rapporté mercredi qu'ArcelorMittal SA étudiait également une offre potentielle.

Avant la divulgation de l'intérêt pour le rachat le 13 août, les actions de U.S. Steel étaient sous-évaluées par rapport à bon nombre de ses principaux concurrents. La valeur de marché de l'entreprise, dette nette comprise, équivalait à 3,6 fois son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) projeté sur 12 mois, contre 5 fois pour Cleveland Cliffs.

Deux autres rivaux américains, Nucor Corp et Steel Dynamics Inc, se négocient respectivement à 6,9 fois et 5,8 fois, selon les données de Refinitiv.

Cette décote, combinée au désir d'accroître sa part de marché et de réaliser des synergies de coûts, a poussé Cleveland-Cliffs à faire une offre à U.S. Steel le mois dernier, et Esmark à faire de même, ont déclaré les sources. Les offres de ces deux entreprises valorisent U.S. Steel à 6,2 fois son EBITDA 2024, selon les analystes de RBC Capital Markets.

Une partie de la décote est probablement temporaire et résulte en partie des dépenses d'investissement actuelles de U.S. Steel, ont déclaré les sources et les analystes qui couvrent l'entreprise.

U.S. Steel a déclaré qu'elle dépenserait environ 2,5 milliards de dollars en 2023 - à peu près autant que le bénéfice net qu'elle a enregistré en 2022 - pour son équipement, notamment pour remplacer certains de ses anciens hauts-fourneaux par des fours électriques à arc (FEA).

Contrairement aux hauts fourneaux, les fours à arc électrique n'ont pas besoin de fonctionner à des taux constants, ce qui leur permet de s'adapter aux fluctuations de la demande d'acier. Les fours électriques à arc rejettent également beaucoup moins de dioxyde de carbone que les hauts fourneaux, ce qui réduit les émissions responsables du réchauffement climatique.

Si l'investissement dans l'équipement devrait être rentable à long terme, il a limité la quantité de capital que U.S. Steel peut rendre aux actionnaires à court terme, ce qui était une autre priorité de l'entreprise. Au cours des deux dernières années, l'entreprise a racheté pour 1,2 milliard de dollars d'actions.

Les inquiétudes concernant d'éventuelles grèves dans le secteur automobile, l'un des principaux clients de U.S. Steel, pèsent également sur l'entreprise. Le président américain Joe Biden a appelé cette semaine les travailleurs syndiqués de l'automobile et les trois grands constructeurs automobiles de Detroit à éviter les grèves en concluant un nouvel accord avant l'expiration de leurs contrats le mois prochain.

Le secteur de l'automobile et des transports a représenté près d'un quart des expéditions d'acier des installations nord-américaines de U.S. Steel en 2022, selon le rapport annuel de l'entreprise. Cleveland-Cliffs a une exposition similaire.

"Les grèves de l'industrie automobile américaine auraient un impact sur Cliffs et U.S. Steel, en tant qu'exploitants de hauts fourneaux, plus que sur les acteurs du FEA, ce qui aurait pu être l'occasion pour Cliffs de faire une offre pour U.S. Steel", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note datée du 14 août.

RENAISSANCE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Selon les sources, Cleveland-Cliffs et d'autres prétendants ont toutefois décelé un potentiel de croissance dans U.S. Steel.

L'entreprise fournit de l'acier pour les infrastructures d'énergie renouvelable, telles que les turbines éoliennes, et devrait donc bénéficier de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), qui prévoit des crédits d'impôt et d'autres mesures d'incitation pour ce type de projets, ainsi que des dispositions relatives à l'achat d'actions américaines. Le PDG de U.S. Steel, David Burritt, a fait l'éloge de l'IRA, qu'il a qualifié de "loi sur la renaissance de l'industrie manufacturière".

L'entreprise s'attend également à ce que son investissement dans la production d'acier électrique, utilisé dans des applications telles que les moteurs de véhicules électriques et les transformateurs de puissance, porte ses fruits. Elle prévoit un taux de croissance annuel composé de 7 % pour l'acier électrique à grains non orientés et le laminé pour moteurs, contre 1 % pour le marché plus large des tôles d'acier.

L'industrie sidérurgique américaine a déjà bénéficié des droits de douane à l'importation imposés en 2018 sous l'ancien président Donald Trump. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse de l'inflation ont toutefois pesé depuis sur U.S. Steel et ses pairs. (Reportage d'Anirban Sen et de David Carnevali à New York ; Rédaction de Greg Roumeliotis et de Sonali Paul)