Client Service International, Inc. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de solutions informatiques liées au secteur bancaire. Les activités principales de la société comprennent la fourniture de développement de produits logiciels et de services techniques aux banques et autres institutions financières, tels que le conseil en informatique, la planification, la construction, l'exploitation, l'innovation de produits et les solutions de marketing, ainsi que d'autres solutions complètes. Les principaux produits de la société comprennent les systèmes bancaires électroniques, les systèmes financiers sur Internet, les systèmes de sécurité bancaire en ligne et les systèmes bancaires de base. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Services et conseils en informatique