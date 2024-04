Clifton Mining Company s'occupe principalement de la gestion de propriétés en les confiant à d'autres sociétés. La société possède des titres miniers brevetés et loue des titres au Bureau of Land Management et à la School Trust Lands Administration de l'État de l'Utah. La société s'occupe principalement de la gestion de ces titres et conclut des accords de location et de coentreprise dans le but d'extraire des minéraux, notamment de l'or et de l'argent, de toutes les propriétés potentielles. Ses titres miniers consistent en 82 titres brevetés, dont 10 titres brevetés ; 402 titres miniers non brevetés, dont 32 titres placériens ; et six baux miniers d'État, couvrant au total environ 14 027 acres. Parmi ces titres, 66 titres miniers non brevetés et 10 titres brevetés couvrant environ 1 476 acres font l'objet d'un bail de 20 ans avec Desert Hawk Gold Corp. Les propriétés sont situées dans le district minier de Gold Hill/Clifton, dans le comté de Tooele, au nord-ouest de l'Utah.

Secteur Développement et opérations immobilières