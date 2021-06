Clinigen Group plc : -25% après une mauvaise surprise

Avec un plongeon de 25% en séance, l'action Clinigen aurait pu avoir la palme des baisses de valeurs moyennes de la séance, si la biotech française AB Science (-31%) n'était pas passée par là. Le Britannique a annoncé que son Ebitda 2021 sera en baisse et compris entre 114 et 117 M£, contre 131 M£ en 2020 et 125 M£ anticipé par les analystes. La déception provient essentiellement du Proleukin, qui s'est mal vendu et du retard accumulé dans les essais cliniques. Clinigen met ces mauvaises perspectives sur le compte du coronavirus et anticipe un net rebond l'année prochaine.

Le groupe, qui est notamment un prestataire de fourniture de traitements pour l'industrie pharmaceutique dans le cadre d'essais cliniques ou de maladies rares, a prévu de se focaliser sur le rebond de 2022 et la réduction de sa dette de 330 M£. Un discours qui ne convainc pas les investisseurs en séance.