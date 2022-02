Humanigen lance un Programme d'accès géré pour le lenzilumab

Humanigen, Inc. (Nasdaq : HGEN), une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la prévention et le traitement d’une réponse immunitaire hyperactive appelée le « choc cytokinique », a annoncé aujourd’hui que le lenzilumab était désormais disponible pour certains patients hospitalisés atteints du COVID-19 via son nouveau Programme d’accès géré (« LenzMAP™ »). Clinigen Group plc (« Clinigen »), une société mondiale de services et de produits pharmaceutiques, procède actuellement à la mise en œuvre du programme. Le lenzilumab est un produit expérimental qui n’est actuellement ni autorisé ni approuvé dans aucun pays.

Clinigen est experte dans la fourniture de thérapies spécialisées à des patients désignés nommément au Royaume-Uni et en Europe.

Le lenzilumab est disponible via LenzMAP dans les 17 pays suivants :

Autriche

Bulgarie

Croatie

Chypre

Danemark

Estonie

France

Grèce

Irlande

Lituanie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni

LenzMAP rendra l’accès au lenzilumab possible au cas par cas pour certains patients hospitalisés atteints de COVID-19 pour lesquels le médecin traitant estime qu’il n’existe pas d’alternative appropriée et lorsque les réglementations le permettront.

« Nous sommes ravis de travailler avec Clinigen pour fournir un accès au lenzilumab au cas par cas au Royaume-Uni et dans certains autres pays européens», a déclaré Timothy E. Morris, directeur de l’exploitation et directeur financier d’Humanigen. « Alors que nous poursuivons notre programme de développement du lenzilumab et que nous cherchons à obtenir les autorisations ou approbations appropriées pour son utilisation commerciale potentielle aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, LenzMAP va permettre à Humanigen de répondre aux demandes des professionnels de santé qui souhaitent accéder au lenzilumab pour traiter certains patients hospitalisés lorsque la réglementation locale l’autorise. »

Clinigen gérera des éléments clés de LenzMAP, y compris la surveillance réglementaire, le remboursement, la logistique et la gestion de l'accès.

« Nous sommes fiers de nous associer à Humanigen pour offrir cette alternative de traitement potentielle à certains patients hospitalisés atteints du COVID-19 au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. LenzMAP souligne les compétences manifestes de Clinigen lorsqu’il s’agit de travailler en partenariat avec des sociétés de biotechnologie pour fournir des services permettant un accès plus rapide et plus large à des médicaments essentiels », a commenté pour sa part Pete Belden, vice-président exécutif de la division Services de Clinigen.

Clinigen supervise actuellement plus de 161 programmes d’accès gérés similaires pour d’autres entreprises, et collabore avec plus de 20 000 prestataires de soins de santé dans 5 000 hôpitaux répartis dans plus de 12 pays.

« Alors que nous passons du stade pandémique au stade endémique avec le COVID-19, les professionnels de santé continuent de voir des patients vaccinés et non vaccinés arriver avec des symptômes inflammatoires aigus », a déclaré le Dr Andrea Aroldi, MD, de l’Hôpital San Gerardo (Monza, Italie). « Maintenant que le lenzilumab est disponible dans le cadre d’un usage compassionnel/au cas par cas pour des patients désignés nommément dans certains pays européens, les médecins disposent d’une alternative de traitement supplémentaire, un immunomodulateur, dans leur arsenal thérapeutique contre la COVID-19. »

Les professionnels de santé peuvent obtenir des informations sur LenzMAP™ en appelant l’équipe du service clientèle de Clinigen au +44 (0) 1932 824100, en envoyant un e-mail à MedicineAccess@clinigengroup.com ou en consultant le site www.clinigendirect.com.

Les patients à la recherche d’informations médicales sont avisés de contacter leur médecin.

À propos d’Humanigen

Humanigen, Inc. (Nasdaq : HGEN) (« Humanigen »), est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans la prévention et le traitement d’une réponse immunitaire hyperactive appelée le « choc cytokinique ». Le lenzilumab est un anticorps de première classe qui se lie au facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF) et le neutralise. Les résultats des modèles précliniques indiquent que le GM-CSF est un régulateur en amont de nombreuses cytokines et chimiokines inflammatoires impliquées dans les chocs cytokiniques. En plus de mettre au point le lenzilumab comme traitement du choc cytokinique associé au COVID-19 et aux thérapies cellulaires CAR-T ciblant le COVID-19, Humanigen explore l’efficacité du lenzilumab dans d’autres affections inflammatoires, telles que la maladie aiguë du greffon contre l’hôte chez les patients subissant une transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, l’asthme à éosinophiles et la polyarthrite rhumatoïde. Pour en savoir plus, veuillez consultez le site www.humanigen.com, et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À propos de Clinigen

Clinigen Group plc (AIM : CLIN) est une plateforme mondiale spécialisée dans les services et les produits pharmaceutiques, axée sur la fourniture d’un accès éthique aux médicaments. Sa mission est de délivrer le bon médicament au bon patient au bon moment. Le Groupe opère à partir de sites basés en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique. Clinigen compte plus de 1 000 employés répartis sur les cinq continents dans 14 pays, avec des centres d’approvisionnement, de distribution et d’excellence opérationnels dans des régions clés présentant des perspectives de croissance à long terme. Le Groupe travaille avec 34 des 50 plus grandes sociétés pharmaceutiques, interagissant avec plus de 5 000 hôpitaux dans plus de 120 pays. Pour plus d’informations sur Clinigen, rendez-vous sur http://www.clinigen.com.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prévisionnelles. Ces dernières reflètent les connaissances, les hypothèses, les appréciations et attentes actuelles de la direction concernant des performances ou des événements futurs. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles reposent sur des hypothèses raisonnables, elle ne donne aucune assurance que ces attentes se révéleront correctes ; le lecteur est donc avisé que les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. L’emploi de mots tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « potentiel », « possible », « objectifs », « accélérer », « continuer », ainsi que l’emploi du futur et autres expressions similaires peuvent servir à identifier des déclarations prévisionnelles, y compris, sans limitation, celles portant sur nos projets concernant le lenzilumab.

Les déclarations prévisionnelles sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris, sans limitation, les risques inhérents à l’absence de rentabilité et à notre besoin de capitaux supplémentaires pour développer notre activité ; notre dépendance à l’égard de partenaires pour poursuivre le développement de nos produits candidats ; les incertitudes inhérentes au développement, à l’obtention des autorisations et approbations réglementaires requises et au lancement de tout nouveau produit pharmaceutique ; l’issue de litiges en cours ou futurs ; et les divers risques et incertitude décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de nos derniers rapports annuels et trimestriels et autres documents déposés auprès de l’Autorité américaine de réglementation des activités boursières (Securities and Exchange Commission, SEC).

Toutes les déclarations prévisionnelles sont expressément visées dans leur intégralité par cette mise en garde. Le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure à de telles déclarations prévisionnelles en termes de prévisions ou d’événements futurs. La Société rejette toute obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse, afin de refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent communiqué, de rendre compte de nouvelles informations, de refléter la survenue d’événements imprévus, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles, dans chaque cas, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220209006131/fr/