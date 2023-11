Clip Money, Inc. est une fintech canadienne axée sur l'infrastructure qui permet aux entreprises d'effectuer des dépôts en espèces. L'entreprise exploite un système de dépôt multi-banques en libre-service pour les entreprises par le biais de ses ClipDrop Boxes. Les boîtes ClipDrop permettent aux utilisateurs d'effectuer des dépôts en dehors de leur succursale bancaire, chez les détaillants et dans les centres commerciaux. Elles permettent également aux entreprises de déposer leurs espèces dans n'importe quelle ClipDrop Box située près de chez elles. Une fois déposés, les fonds sont automatiquement crédités sur le compte bancaire de l'entreprise, généralement dans un délai d'un jour ouvrable. L'entreprise contribue à combiner un matériel fonctionnel, une application mobile et un moteur de transaction basé sur l'informatique dématérialisée qui maximise les transactions bancaires des entreprises. Son tableau de bord Clip fournit un historique des transactions et des rapports, des analyses, une gestion du personnel et bien plus encore. Combiné aux applications mobiles des utilisateurs, Clip Money propose une solution pratique pour les dépôts bancaires des entreprises dans les zones statistiques métropolitaines à travers le Canada et les États-Unis.