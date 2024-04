Clipper Realty Inc. est une société immobilière auto-administrée et autogérée. La société acquiert, possède, gère, exploite et réaffecte des immeubles résidentiels et commerciaux multifamiliaux dans la région métropolitaine de New York, avec un portefeuille à Manhattan et Brooklyn. La société opère à travers deux segments : Residential Rental Properties et Commercial Rental Properties. Le segment Commercial Rental Properties comprend la propriété 141 Livingston Street et des parties des propriétés 250 Livingston Street, Tribeca House, Dean Street et Aspen. Le segment des immeubles locatifs résidentiels comprend les immeubles Flatbush Gardens, Clover House, 10 West 65th Street, 1010 Pacific Street et des parties des immeubles 250 Livingston Street, Tribeca House, Dean Street et Aspen. La société possède neuf propriétés totalisant environ 3,4 millions de pieds carrés louables.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel