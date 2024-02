CLIQ Digital AG: Invitation à l’appel sur les résultats de l’exercice 2023

EQS-News: Cliq Digital AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Invitation à l’appel sur les résultats de l’exercice 2023 DÜSSELDORF, le 15 février 2024 – Le jeudi 22 février 2024, CLIQ Digital AG fera état de ses résultats financiers et des points forts de l’exercice 2023 et présentera ses perspectives. Le rapport annuel 2023 et la présentation explicative de l’appel sur les résultats seront publiés à partir de 7h30 HEC sur https://cliqdigital.com/investors. Appel sur les résultats Le 22 février 2024 à 14h00 HEC aura lieu une vidéodiffusion en direct en anglais avec les présentations de Luc Voncken, CEO, et de Ben Bos, membre du comité directeur. Pour participer à la vidéodiffusion, une inscription préalable est nécessaire sur : https://quadia.live/65b7cf602408295a9c0d71b5/registration Les questions envoyées par e-mail avant 12h00 HEC à investors@cliqdigital.com seront abordées après les présentations. Un enregistrement de la vidéodiffusion sera disponible après celle-ci sur : https://cliqdigital.com/investors/financials. Interlocuteurs Relations avec les investisseurs : Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Relations avec les médias : Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Calendrier financier Rapport annuel 2023 et vidéoconférence Jeudi le 22 février 2024 Assemblée générale 2024 Jeudi le 4 avril 2024 Rapport financier T1 2024 et vidéoconférence Mercredi le 8 mai 2024 Rapport financier semestriel 2024 et vidéoconférence Jeudi le 8 août 2024 Rapport financier T3/9M 2024 et vidéoconférence Jeudi le 7 novembre 2024 À propos de CLIQ Digital Le groupe CLIQ Digital est une entreprise de marketing des performances en ligne leader, qui commercialise des services de diffusion en continu par abonnement qui regroupent filmes & séries, musique, livres audio, sport et jeux aux consommateurs dans le monde entier. Le groupe obtient sous licence le contenu de diffusion en continu de partenaires, le regroupe et vend par l’intermédiaire de ses nombreux services de diffusion en continu. Au fil des ans, CLIQ est devenu un spécialiste de publicité en ligne et a développé une conception de services de diffusion en continu personnalisée en fonction des groupes de consommateurs spécifiques. CLIQ Digital est actif dans plus de 40 pays et employait 170 personnes de 40 nationalités différentes au 31 décembre 2023. L’entreprise a son siège social à Düsseldorf et des bureaux à Amsterdam, Londres, Paris, et Toronto. CLIQ Digital est coté sur le segment Scale de la Bourse de Francfort (WKN : A35JS4, ISIN : DE000A35JS40) et est membre de l’indice MSCI World Micro Cap. Visitez notre site Internet https://cliqdigital.com/investors. Vous y trouverez toutes les publications ainsi que d’autres informations sur CLIQ Digital. Suivez-nous sur LinkedIn également.

