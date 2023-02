EQS-News: Cliq Digital AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

CLIQ Digital publie ses résultats pour l’exercice 2022



21.02.2023 / 16:30 CET/CEST



CLIQ Digital publie ses résultats pour l’exercice 2022 Les ventes ont augmenté de 84 % pour atteindre 276 millions €

4,47 € de BPA (bénéfice par action) résultant des 29 millions € de bénéfice de l’exercice (+63 %)

1,79 € de dividende par action (exercice précédent, EP : 1,10 €) proposé à l’assemblée générale

Perspectives 2023 : ventes supérieures à 345 millions € et EBITDA supérieur à 50 millions €

Perspectives à moyen terme : ventes supérieures à 500 millions € en 2025 DÜSSELDORF, 21 février 2023 – Le groupe CLIQ Digital publie aujourd’hui ses états financiers vérifiés pour 2022 et présente ses propositions de dividende pour 2023. Performance Ventes : au 4ème trimestre 2022, le groupe a généré 82,8 millions € (EP : 46,8 millions €) de ventes, avec un taux de croissance en glissement annuel de 77 % et en glissement trimestriel de 8 %. La croissance trimestrielle est attribuable aux abonnements payants aux services de streaming groupés, dont les ventes ont plus que doublé pour atteindre 76,2 millions € (EP : 35,2 millions €). Répartition : en millions de € 4ème trimestre

2022 4ème trimestre

2021 Δ Exercice

2022 Exercice

2021 Δ Contenu groupé 76,2 35,2 116 % 242,4 107,9 125 % Contenu unique 6,6 8,3 -21 % 26,0 31,3 -17 % Financé par la publicité 0 3,3 -100 % 7,7 10,7 -28 % Ventes 82,8 46,8 77 % 276,1 150,0 84 % Amérique du Nord 47,2 23,7 99 % 157,9 74,7 111 % Europe 30,2 19,7 53 % 101,6 62,6 62 % Amérique latine 2,0 0 3,4 0 Reste du monde 3,3 3,4 -2 % 13,2 12,7 4 % Ventes 82,8 46,8 77 % 276,1 150,0 84 % Les ventes de l’exercice 2022 ont augmenté de 84 % (de 77 % en monnaie locale) en glissement annuel pour atteindre 276,1 millions € (EP : 150,0 millions €), principalement en raison du succès des campagnes publicitaires en ligne en faveur des services de streaming groupés aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe. Marketing : au 4 ème trimestre 2022, les dépenses liées au marketing ont augmenté en glissement annuel de 52 % pour atteindre 29,8 millions € (EP : 19,5 millions €) en raison de la hausse du volume de la publicité. Lors de l’exercice 2022, les dépenses liées au marketing ont plus que doublé en glissement annuel et ont totalisé 112,3 millions € (EP : 54,4 millions €). La croissance du marketing est issue de l’élargissement des options de ciblage des services de contenu groupés sur Google. De nombreux services de streaming de CLIQ proposent un produit dans les cinq catégories les plus populaires. Cela signifie que les angles et les sources publicitaires du groupe peuvent être largement explorés. De plus, CLIQ a su ajouter des plateformes publicitaires, sources et flux médiatiques à l’échelle mondiale afin de trouver les publics cibles du groupe.

: au 4 trimestre 2022, les dépenses liées au marketing ont augmenté en glissement annuel de 52 % pour atteindre 29,8 millions € (EP : 19,5 millions €) en raison de la hausse du volume de la publicité. Lors de l’exercice 2022, les dépenses liées au marketing ont plus que doublé en glissement annuel et ont totalisé 112,3 millions € (EP : 54,4 millions €). La croissance du marketing est issue de l’élargissement des options de ciblage des services de contenu groupés sur Google. De nombreux services de streaming de CLIQ proposent un produit dans les cinq catégories les plus populaires. Cela signifie que les angles et les sources publicitaires du groupe peuvent être largement explorés. De plus, CLIQ a su ajouter des plateformes publicitaires, sources et flux médiatiques à l’échelle mondiale afin de trouver les publics cibles du groupe. EBITDA : au 4 ème trimestre 2022, la marge EBITDA était de 15,4 % (EP : 17,5 %) avec une hausse d’EBITDA de 55 % pour atteindre 12,7 millions € (EP : 8,2 millions €) en raison de la croissance constante du nombre d’abonnements payants. Au cours de l’exercice 2022, l’EBITDA a augmenté par rapport à l’exercice précédent de 60 % pour atteindre 43,5 millions € (EP : 27,2 millions €) et la marge EBITDA était de 15,8 % par an (EP : 18,1 %), un résultat supérieur aux perspectives de base du groupe de 15,2 % par an.

: au 4 trimestre 2022, la marge EBITDA était de 15,4 % (EP : 17,5 %) avec une hausse d’EBITDA de 55 % pour atteindre 12,7 millions € (EP : 8,2 millions €) en raison de la croissance constante du nombre d’abonnements payants. Au cours de l’exercice 2022, l’EBITDA a augmenté par rapport à l’exercice précédent de 60 % pour atteindre 43,5 millions € (EP : 27,2 millions €) et la marge EBITDA était de 15,8 % par an (EP : 18,1 %), un résultat supérieur aux perspectives de base du groupe de 15,2 % par an. Bénéfices par action : au 4 ème trimestre 2022, les BPA ont connu une croissance de 30 % pour atteindre 1,17 € (EP : 0,90 €). Au cours de l’exercice 2022, les BPA ont augmenté de 63 % pour atteindre 4,47 € par rapport à 2,74 € l’exercice précédent.

: au 4 trimestre 2022, les BPA ont connu une croissance de 30 % pour atteindre 1,17 € (EP : 0,90 €). Au cours de l’exercice 2022, les BPA ont augmenté de 63 % pour atteindre 4,47 € par rapport à 2,74 € l’exercice précédent. Dividendes : conformément à la politique cohérente du groupe en matière de dividendes (taux de redistribution de 40 %), le conseil d’administration et le conseil de surveillance proposeront un dividende par action de 1,79 € (EP : 1,10 € distribué) à assemblée générale annuelle qui se tiendra à Düsseldorf le 6 avril 2023.

: conformément à la politique cohérente du groupe en matière de dividendes (taux de redistribution de 40 %), le conseil d’administration et le conseil de surveillance proposeront un dividende par action de 1,79 € (EP : 1,10 € distribué) à assemblée générale annuelle qui se tiendra à Düsseldorf le 6 avril 2023. Flux de trésorerie : au 4 ème trimestre 2022, le flux de trésorerie d’exploitation disponible a augmenté de 81 % pour atteindre 8,0 millions € (EP : 4,4 millions €). En 2022, le groupe a généré 15,4 millions € de flux de trésorerie d’exploitation disponible (EP : 16,0 millions €), un résultat légèrement inférieur en glissement annuel en raison de la hausse des dépenses liées au marketing ainsi que des investissements dans le développement de plateformes (5,2 millions €) et les contenus sous licence (3,7 millions €).

: au 4 trimestre 2022, le flux de trésorerie d’exploitation disponible a augmenté de 81 % pour atteindre 8,0 millions € (EP : 4,4 millions €). En 2022, le groupe a généré 15,4 millions € de flux de trésorerie d’exploitation disponible (EP : 16,0 millions €), un résultat légèrement inférieur en glissement annuel en raison de la hausse des dépenses liées au marketing ainsi que des investissements dans le développement de plateformes (5,2 millions €) et les contenus sous licence (3,7 millions €). Liquidité : à la fin de l’année 2022, la trésorerie nette du groupe totalisait 9,9 millions € : une amélioration de 7,6 millions € en glissement annuel. Revue de l’exploitation Abonnements payants : le nombre d’abonnements payants au 31/12/2022 aux services de streaming groupés et à contenus uniques a augmenté de 45 % pour atteindre 1,9 million € (31/12/2021 : 1,3 million €), principalement en raison du succès des campagnes publicitaires et des propositions de contenus intéressantes. Au cours du quatrième trimestre, l’indice moyen de valeur économique prévu d’un nouveau membre a augmenté de 7 % en glissement trimestriel pour atteindre 77 € (3 ème trimestre 2022 : 72 €).

: le nombre d’abonnements payants au 31/12/2022 aux services de streaming groupés et à contenus uniques a augmenté de 45 % pour atteindre 1,9 million € (31/12/2021 : 1,3 million €), principalement en raison du succès des campagnes publicitaires et des propositions de contenus intéressantes. Au cours du quatrième trimestre, l’indice moyen de valeur économique prévu d’un nouveau membre a augmenté de 7 % en glissement trimestriel pour atteindre 77 € (3 trimestre 2022 : 72 €). Indice de valeur économique de la clientèle : à la fin de l’année 2022, l’indice de valeur économique de la clientèle (LTVCB) a augmenté progressivement pour atteindre 141 millions € (30/09/2022 : 131 million €) ainsi qu’en glissement annuel (31/12/2021 : 87 millions €) de 8 % et 62 % respectivement. Le LTVCB représente les ventes prévues générées par des abonnements payants à la date de clôture sur leur durée de vie individuelle restante estimée.

: à la fin de l’année 2022, l’indice de valeur économique de la clientèle (LTVCB) a augmenté progressivement pour atteindre 141 millions € (30/09/2022 : 131 million €) ainsi qu’en glissement annuel (31/12/2021 : 87 millions €) de 8 % et 62 % respectivement. Le LTVCB représente les ventes prévues générées par des abonnements payants à la date de clôture sur leur durée de vie individuelle restante estimée. Indice de rentabilité : l’indice de rentabilité semestriel de CLIQ Digital au 4ème trimestre 2022 était de 1,44x, contre 1,56x au 4ème trimestre 2021. La baisse en glissement annuel était liée la hausse générale des coûts d’acquisition de clients dans toutes les régions, y compris la nouvelle entrée sur le marché latino-américain. L’indice de rentabilité semestriel de l’exercice était de 1,45x (EP : 1,59x), un résultat inférieur aux prévisions de la société d’environ 1,51x en raison de la décision du conseil d’administration d’augmenter les dépenses liées au marketing afin d’obtenir une marge plus importante en montant absolu. Perspectives pour 2023 Pour l’exercice 2023, le groupe prévoit des ventes supérieures à 345 millions € en raison des intenses activités de marketing (dépenses liées au marketing prévues supérieures à 120 millions €) et des investissements dans d’autres contenus intéressants. L’EBITDA devrait dépasser 50 millions €, maintenant la réputation de forte rentabilité du groupe. Déclaration de la direction « En 2023, nous voulons poursuivre la simplification du marché du streaming et la croissance ainsi que déployer nos services de contenus groupés à l’échelle mondiale. De surcroît, nous nous efforcerons de faire de notre service de streaming phare en Allemagne, cliq.de, un grand succès », a annoncé Luc Voncken, PDG. « Du point de vue financier également, le groupe est très bien positionné pour réaliser nos plans de croissance ambitieux et respecter nos engagements », a ajouté Ben Bos, membre du conseil d’administration. Conférence sur les résultats Une vidéoconférence en direct et une diffusion sur le Web aura lieu aujourd’hui à 13h00 HEC et sera menée en anglais par Ben Bos. Pour participer à la conférence, un enregistrement préalable des coordonnées est requis sur https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ds8RG3mMTPqokc2xtN9v9Q Ben Bos répondra aux questions posées par e-mail à investors@cliqdigital.com au plus tard 60 minutes avant le début de la conférence. Un enregistrement de la diffusion sur le Web sera disponible une fois la conférence terminée sur : https://cliqdigital.com/investors/financials. Contacts Relations avec les investisseurs : Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Contact presse : Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Agenda financier Assemblée générale annuelle 2023 à Düsseldorf Jeudi 6 avril 2023 Rapport financier & conférence sur les résultats pour le 1er trimestre 2023 Jeudi 4 mai 2023 Rapport financier & conférence sur les résultats pour le 2ème trimestre 2023/à 6 mois Jeudi 3 août 2023 Rapport financier & conférence sur les résultats pour le 3ème trimestre 2023/à 9 mois Jeudi 2 novembre 2023

À propos de CLIQ Digital Le groupe CLIQ Digital vend des services de streaming par abonnement qui regroupent films & séries, musique, livres audio, sport et jeux pour aux consommateurs du monde entier. Le groupe octroie des licences sur les contenus de streaming de ses partenaires, les regroupe et les vend par le biais de ses nombreux services de streaming. Au fil des années, CLIQ Digital est devenu un spécialiste de publicité en ligne et de création de services de streaming destinés à des groupes de consommateurs spécifiques. CLIQ Digital est actif dans plus de 30 pays et emploie 164 collaborateurs de 37 nationalités différentes au 31 décembre 2022. La société siège à Düsseldorf et possède des bureaux à Amsterdam, Londres, Paris, Barcelone et Toronto. CLIQ Digital est coté dans le segment Scale de la bourse de Francfort (ISIN : DE000A0HHJR3, WKN : A0HHJR) et fait partie de l’indice MSCI World Micro Cap. Rendez-vous sur notre site Internet https://cliqdigital.com/investors, où vous trouverez toutes les publications ainsi que de plus amples informations sur CLIQ Digital. Suivez-nous sur LinkedIn | Facebook | Instagram.

21.02.2023 CET/CEST Communiqué de presse transmis par EQS Group AG. www.eqs.com



L’éditeur est responsable pour le contenu de la nouvelle.