Cliq Digital AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Cliq Digital AG: Invitation à la conférence téléphonique pour l'exercice 2021



22-Fév-2022 / 17:55 CET/CEST



CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN : DE000A0HHJR3, WKN : A0HHJR) publiera et présentera ses résultats financiers pour l'exercice 2021 le mardi 1er mars 2022. Ben Bos, membre du conseil d'administration, fera une mise à jour stratégique et présentera les points forts financiers (T4/exercice) de l'entreprise ainsi que les perspectives. Le rapport annuel 2021 ainsi que la présentation explicative pour la téléconférence sont disponibles à partir de 7h30 HEC sur https://cliqdigital.ag/investors.

Téléconférence À 14h00 HEC, Ben Bos tiendra une conférence téléphonique en direct avec webdiffusion en anglais. Pour participer à la conférence téléphonique et poser des questions pendant la session de questions-réponses en direct, il est nécessaire de s'inscrire au préalable en indiquant ses coordonnées à l'adresse suivante : https://event-registration.arkadin.com/621372e73b8a933ac14fa6d1. La webdiffusion sera diffusée sur le lien suivant : https://www.webcast-eqs.com/cliqdigital20220301 (remarque : la webdiffusion est uniquement audio). Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible après la conférence téléphonique à l'adresse suivante : https://cliqdigital.ag/investors/financials.

Interlocuteur Relations avec les investisseurs : Sebastian McCoskrie

s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659, www.cliqdigital.ag/investors Relations avec les médias : Daniela Münster

daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111 Calendrier financier Rapport annuel 2021 et conférence téléphonique Mardi 1er mars 2022 Assemblée générale 2022 Jeudi 14 avril 2022 Rapport financier T1 2022 et conférence téléphonique Mardi 3 mai 2022 Rapport financier semestriel 2022 et conférence téléphonique Mardi 2 août 2022 Rapport financier T3/9M 2022 et conférence téléphonique Jeudi 3 novembre 2022

À propos de CLIQ Digital : CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) est un fournisseur mondial de services de streaming spécialisé dans la commercialisation de produits de divertissement abordables, offrant à ses membres un accès illimité à des films, des séries, de la musique, des livres audio, du sport et des jeux. CLIQ Digital a une longue et fructueuse histoire d'entreprise dans le domaine du marketing numérique et propose des produits de niche pour le marché de masse à des prix compétitifs. L'entreprise est active dans plus de 30 pays et employait 129 personnes de 32 pays différents au 31 décembre 2021. CLIQ Digital est un partenaire commercial stratégique précieux pour les réseaux, les producteurs de contenu ainsi que pour les éditeurs et les prestataires de services de paiement. L'entreprise a son siège à Düsseldorf et des bureaux à Amsterdam, Londres, Paris, Barcelone, Toronto et en Floride. CLIQ Digital est cotée sur le segment Scale de la Bourse de Francfort (ISIN : DE000A0HHJR3) et fait partie de l'indice MSCI World Micro Cap. Visitez notre site web à l'adresse https://cliqdigital.ag/investors. Vous trouverez ici toutes les publications ainsi que d'autres informations sur CLIQ Digital.

