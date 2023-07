Clontarf Energy Plc est une société irlandaise d'exploration et de production de lithium, de pétrole et de gaz qui se concentre sur l'Amérique du Sud et l'Afrique. La société à travers deux segments : Bolivie et Ghana. La société détient un intérêt de 60% dans la licence offshore, Ghana Tano 2A Block, un bloc de 1,532km. Au Ghana, la société détient également un intérêt de 80 % dans la production de 40 millions de barils, qui se stabilise progressivement jusqu'à 200 millions de barils, où l'intérêt se stabilise à 30 %. En Bolivie, la société est engagée dans l'exportation de produits de base, y compris la demande de gaz au Brésil et en Argentine. Elle détient également des participations dans deux projets, El Dorado et Monteagudo (tous deux sur des pipelines d'exportation existants).