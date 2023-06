La perte annuelle de Clontarf Energy se creuse suite à l'abandon de la mine australienne

(Alliance News) - Clontarf Energy PLC a déclaré jeudi que sa perte annuelle s'est aggravée suite à la décision d'abandonner le puits australien Sasanof-1.

La société d'exploration et de production de lithium et de gaz pétrolier axée sur l'Amérique du Sud et l'Afrique a déclaré que sa perte avant impôts s'est creusée à 4,8 millions de livres sterling en 2022, contre 463 501 livres sterling en 2021.

La société a déclaré que cela était dû à la décision de boucher et d'abandonner définitivement le puits Sasanof-1 le 6 juin après avoir découvert qu'aucun hydrocarbure commercial n'avait été recoupé.

Le puits Sansanof-1 se trouve au large de l'Australie occidentale et est un puits sec. La dépréciation des actifs de prospection et d'évaluation de la société a atteint 4,1 millions de livres sterling, contre 62 074 livres sterling l'année précédente.

"Ces conditions représentent une incertitude matérielle qui peut jeter un doute sur la capacité du groupe à poursuivre ses activités", a déclaré Clontarf.

Clontarf a déclaré lundi que toutes les conditions d'un accord de coentreprise avec NEXT-ChemX Corp avaient été remplies.

NXC est un développeur de technologies d'extraction d'ions basé à Los Angeles. Clontarf a déclaré avoir versé 500 000 USD à NXC et émis 385 millions de nouvelles actions Clontarf en faveur de la société, en vue d'une éventuelle coentreprise à parts égales.

Clontarf n'enregistre ni revenu ni dividende pour l'année.

"Clontarf a fait progresser ses intérêts en Bolivie, en Australie et en Afrique, en maintenant des communications cordiales avec les autorités compétentes, et a continué à fonctionner efficacement avec des dépenses minimales", a déclaré le président David Horgan.

Les actions de Clontarf Energy ont augmenté de 19% à 0,11 pence à Londres jeudi.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.