Close Brothers Group plc est une société de banque d'affaires basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la fourniture de services de prêt, de dépôt, de gestion de patrimoine et de négociation de titres. Ses segments sont les suivants : Commercial, Retail, Property, Asset Management et Securities. Le segment Commercial fournit des prêts décrochés principalement aux petites et moyennes entreprises (PME), à la fois par le biais de leur force de vente directe et par des canaux de distribution tiers. Le segment Retail fournit des prêts principalement aux particuliers et aux petites entreprises, par le biais d'un réseau d'intermédiaires. Le segment Immobilier est spécialisé dans le financement à court terme du développement résidentiel par le biais du financement immobilier, et propose également des prêts de remise à neuf et des prêts relais par le biais d'acceptations commerciales. Le segment Asset Management fournit des conseils financiers et des services de gestion des investissements à des clients privés au Royaume-Uni. Le segment Securities est un teneur de marché pour les courtiers en valeurs mobilières de détail et les institutions.

Secteur Banques